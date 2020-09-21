نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. مني ذكي تستعرض أناقتها في أحدث جلسة تصوير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة مني ذكي، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات لها من حياتها اليومية والفنية.

وشاركت مني جمهورها بصور جديدة له عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مني بالصور من الشاطئ مرتدية فستان طويل ، وتركت شعرها منسدلاً ، وكتبت : نهاية الصيف بملاحظة سعيدة.

يذكر أن آخر أعمال منى زكي الدرامية مسلسل “أفراح القبة” والذي عرض عام 2016، وشارك فىي بطولته الفنان آياد نصار، أحمد السعدنى، رانيا يوسف، أحمد داوود، سلوى عثمان، وكان من إخراج محمد ياسين.

وفي سياق آخر، تنتظر منى زكي حاليًا عرض فيلمها الجديد "الصندوق الأسود"، وهوبطولة محمد فراج، شريف سلامة، أسماء جلال، مصطفى خاطر، ومجموعة مميزة من النجوم، وهو من تأليف هيثم وأحمد مصطفى الدهان، وإخراج محمود كامل.