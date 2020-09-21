نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مايان السيد تتألق في أحدث ظهور علي "إنستجرام" في المقال التالي
وشاركت مايان، جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت مايان بالصورة بإطلالة أنيقة مرتدية فستان باللون الأخضر وانتعلت معه حذاء ذو كعب باللون الفضي ، وتركت شعرها منسدلاً ،ووضعت ميكب خفيف يبرز جمالها وكتبت : كنت أشعر أمس كالأميرة.
الجدير بالذكر أن آخر أعمال مايان فيلم بنات ثانوي، وتدور أحداثه حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، وحقق الفيلم ايرادات وصلت لـ 600 الف جنيه فى أول أيام عرضه.
فيلم بنات ثانوي بطولة جميلة عوض، مايان السيد، هنادي مهنا، محمد مهران، محمد الشرنوبي، مي الغيطي، هدى المفتي، محمد جمعة، ميدو عادل، كريم قاسم، وعدد من نجوم الشباب، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمود كامل.
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