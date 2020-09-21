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حفل ايمي اوورد يحيي ذكرى شادويك بوسمان

فن ومشاهير تبليغ
حفل ايمي اوورد يحيي ذكرى شادويك بوسمان
حفل ايمي اوورد يحيي ذكرى شادويك بوسمان

احيى القائمون على حفل توزيع جوائز ايمي اوورد ذكرى النجم الراحل شادويك بوسمان الذي رحل قبل بضعة اسابيع.

وظهرت صورة نجم فيلم Black Panther على شاشة مسرح خلال تقديم المغنية الاجنبية H.E.R اغنية nothing compares to you.

كشفت تقارير بالصحف الأجنبية أن شادويك بوسمان الذي توفي شهر اغسطس الماضي بعد صراع مع سرطان القولون كان متزوجا سرًا من حبيبته Taylor Simone Ledward.

وقالت التقارير إن الزواج بين شادويك وتايلور أقيم في احتفالية سرية مقتصرة على عائلتهما وأصدقائهما المقربين.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 