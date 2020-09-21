أصالة تطل بالأبيض وتبهر متابعيها بإطلالة جذابة

تحرص المطربة أصالة، التفاعل الدائم مع محبيها بنشر صور وفيديوهات لها من حياتها اليومية والفنية. وشاركت أصالة جمهورها بصور جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهرت بالصورة من أحدث البوماتها لا تستسلم مرتدية فستان أبيض وعلقت قائله:"جابتني دروب الأماني لوصفك وأنا اللي مستبعد أمنياتي. والجدير ذكره أن آخر أعمال أصالة البوم "لا تستلم " ، ويضم الألبوم أغاني عدة وهم "لا تستسلم، سوي، وش كنت تقول، نظرتي، يوم لي، يلطف بحالي، أنا معاك، والله وتفارقنا، رفقًا، أنا عمري، نعم أشتاق، بيان، غيمتك هلت، يامثبت، كالمعتاد، المحك، غمض عيونك، ما عرفت أنطق، اشتقتلك، دروب الأماني".



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