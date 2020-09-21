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بعد وفاته بالسرطان.. حفل ايمي اوورد يحيي ذكرى شادويك بوسمان

فن ومشاهير تبليغ
بعد وفاته بالسرطان.. حفل ايمي اوورد يحيي ذكرى شادويك بوسمان
بعد وفاته بالسرطان.. حفل ايمي اوورد يحيي ذكرى شادويك بوسمان

احيى القائمون على حفل توزيع جوائز ايمي اوورد ذكرى النجم الراحل شادويك بوسمان الذي رحل قبل بضعة اسابيع. 

وظهرت صورة نجم فيلم  Black Panther على شاشة مسرح  خلال تقديم المغنية الاجنبية H.E.R اغنية  nothing compares to you. 

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كشفت تقارير بالصحف الأجنبية أن شادويك بوسمان الذي توفي شهر اغسطس الماضي بعد صراع مع سرطان القولون كان متزوجا سرًا من حبيبته Taylor Simone Ledward.

وقالت التقارير إن الزواج بين شادويك وتايلور أقيم في احتفالية سرية مقتصرة على عائلتهما وأصدقائهما المقربين.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 