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أحمد فتحي يمازح جمهوره في أحدث ظهور بإنستجرام

فن ومشاهير تبليغ
أحمد فتحي يمازح جمهوره في أحدث ظهور بإنستجرام
أحمد فتحي يمازح جمهوره في أحدث ظهور بإنستجرام

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فتحي يمازح جمهوره في أحدث ظهور بإنستجرام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غازل الفنان أحمد فتحي جمهوره بصورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بإنستجرام.

وظهر فتحي بالصورة أثناء استمتاعه بالإجازة الصيفية من الشاطى ، وداعب جمهوره معلقاً :"عمق.. أو بدور علي ودني أيهما أقرب ".

يذكر أن آخر أعمال أحمد فتحي فيلم "الغسالة" وهو من بطولة محمود حميدة وأحمد حاتم وهنا الزاهد، بالإضافة إلى محمد سلّام وبيومي فؤاد وأحمد فتحي وطاهر أبو ليلة، مع ضيوف الشرف محمد ثروت ومحمود الليثى وعلى الطيب وجيلان علاء، بالإضافة إلى ظهور خاص للنجمة شيرين رضا، وهو من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبد الحميد.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار كوميدى فانتازى، حول "عمر" دكتور فى كلية علوم، يدرس أشياء تتحدث عن فكرة الأزمنة، ويتعرف على شخصيات كثيرة فى الجامعة التى يعمل فيها، ويشعر بوجود ارتباط سابق بهؤلاء الأشخاص ويقرر عمر تصنيع آلة للسفر عبر الزمن فيقرر العودة إلى الماضى لمحاولة اصلاح علاقته بحبيبة عمره التى تتزوج من عدوه.

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