تعرف على تطورات حالة جمال يوسف الصحية

وأصيب الفنان جمال يوسف، بسرطان في البلعوم منذ شهر مارس السابق، مما أثر على أحباله الصوتية والبلع مما جعله يعتمد بشكل أكبر على السوائل، والذي أدى إلى فقدانه الكثير من وزنه.
وكان قد كشف الفنان جمال يوسف سابقا لـ"دوت الخليج الفني" أن عدد كبير من الفنانين وقفو بجانبه في هذه الأزمة التي يمر بها، وينتظر نتيجة العلاج آخر الشهر الجاري.
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