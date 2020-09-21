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إطلالة رياضية .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور .. شاهد

فن ومشاهير تبليغ
إطلالة رياضية .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور .. شاهد
إطلالة رياضية .. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور .. شاهد
نشرت الفنانة ياسمين صبرى صورة جديدة  لها عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي  إنستجرام. 
وظهرت ياسمين صبرى في الصور بإطلالة جذابة بملابس رياضية  حيث ارتدت تيشرت رمادي وبنطلون أسود. 

وحازت الصورة علي إعجاب الكتير وجاءت التعليقات كالاتي:

قمر ، تجنني ، احلي ياسمين ، اجمل واحدة 

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وتزوجت ياسمين صبرى منذ فترة قصيرة من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة وتم عقد القران فى فيلا أبو هشيمة. 

يذكر أن آخر أعمال ياسمين صبرى كان من خلال مسلسل "فرصة تانية" وشاركها فى بطولته أحمد مجدى ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج مرقص عادل.

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 