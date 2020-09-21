مزايا منصة شاهد VIP للأطفال والعائلات.. تفاصيل

تتوجه منصة "شاهد VIP" إلى الأطفال واليافعين والعائلات عبر نخبة من الأفلام والمسلسلات والبرامج التي يمكن متابعتها عبر "ديزني بالعربي"، و"عالم ديزني" و"أفلام ديزني" و"محتوى الأطفال Kids".

ويتميز محتوى الأطفال واليافعين والعائلة على منصة "شاهد" بكونه آمنًا وذلك بفضل معايير وميزات الرقابة التي تتيح متابعة عائلية هادفة، وموفّرًا في الوقت نفسه تجربة مشاهَدة ترفيهية - تثقيفية وتعليمية، كما تتمتع الدبلجة العربية المتوفرة بخواص لغوية سليمة ما يجعلها منبرًا لصقل مهارات الأطفال بلغتهم الأم وتعلّم واكتساب مفردات ومهارات لغوية رديفة لتعليمهم المدرسي.

ومن النواحي الفنية والتقنية، توفّر منصة "شاهد VIP" لكل مشترك 5 حسابات مختلفة، ما يعني حصول 5 أفراد من العائلة على حسابات شخصية لكلٍّ منهم، حيث يمكن للأهل ضبط إعدادات كل حساب بما يتناسب مع الشريحة العمرية لأولادهم، كما يمكن متابعة برنامجيْن مختلفيْن على جهازين مختلفيْن في الوقت نفسه.

وتوفّر منصة "شاهد VIP" عددًا من قنوات الأطفال التي يمكن متابعتها عبر تقنية البث المباشر Live Streaming مثل: MBC3، وSpacetoon، وCartoon Network.