نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. انتهاء تصوير مسلسل "حكايات بنات5" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ينتهي فريق عمل مسلسل 'حكايات بنات 5' من تصوير أحداث العمل اليوم بمدينة السادس من اكتوبر وذلك بعد تصوير دام لمدة اكثر من شهرين.

يذكر أن مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس بطولة كل من ميرنا نور الدين، هاجر أحمد، أسماء جلال، هند عبد الحليم، كريم العمري، ليلى حسين، حازم إيهاب، أحمد كرارة، نبيل نور الدين، علا رامي، إخراج مصطفى أبو سيف.

يرصد المسلسل حكايات الحب فى حياة الفتيات وكيفية التعامل مع الرجل، وهو استكمال للمسلسل بعد أجزائه الأربعة السابقة، التي حققت نجاحا كبيرا