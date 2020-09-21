(26) قصة في كتاب (مختارات من القصص الكردية) تعكس تنوع البيئة والزمان والمكان

عمّان-،العمانية:

يضم كتاب (مختارات من القصة الكردية القصيرة) ستًّا وعشرين قصة تلقي الضوء على ملامح القصة الكردية وسماتها الفنية وثرائها اللغوي وطرق السرد الحكائي فيها، فضلًا عن موضوعاتها التي تعكس تنوع البيئة والزمان والمكان. ويتسم الكتاب الذي صدر عن دار فضاءات للنشر والتوزيع، بتقديم تعريف موجز لكلّ كاتب من المشاركين فيه، وبتمثيل جميع المناطق التي يعيش فيها الأكراد سواء في أوطانهم أو في المنفى. ووفقًا للكاتب السوري الكردي جان دوست، الذي ترجم هذه القصص وقدّم للكتاب، فإنّ إعداد الكتاب تطلب مجهودًا كبيرًا، واستدعى التنقيب في الكثير من المجموعات القصصية لاختيار الأفضل والأقرب إلى ذوق القارئ العربي. ويضيف دوست: كان لكتاب (أنطولوجيا القصة الكردية) .. الذي نشره الأديب والروائي الكردي فرات جوري عام 2003 فضلًا كبيرًا في إعداد هذا الكتاب، إذ كان يضم خمسًا وتسعين قصة غطت ما سطّره الأدباء الأكراد في نصف قرن من الزمان.

ويؤكد دوست أنه توخّى الدقة في الترجمة والحفاظ قدر الإمكان على روح القصة ولغتها وتقريبها من بيئة اللغة العربية، وأن تكون الموضوعات التي تعالجها القصص متنوعة في المضمون والسرد والبنية القصصية والتقنيات الحكائية.

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