الإعلان عن القائمة القصيرة لجائزة (شومان) لأدب الأطفال

عمّان ـ العمانية:

أعلنت مؤسسة عبد الحميد شومان عن القائمة القصيرة المترشحة لنيل جائزة أدب الأطفال للعام 2020 (القصة الخيالية الموجهة للفئة العمرية 4 ـ 7 سنوات). ووفقًا لبيان أصدرته المؤسسة، ارتكزت لجنة التحكيم في اختيار القائمة التي تتكون من 10 قصص، على المعايير الأساسية والالتزام بموضوع الجائزة، والفئة العمرية المستهدفة. وقد نظرت اللجنة في 514 قصة من 37 دولة، ووصلت إلى القائمة قصة (خرطوم ميمون) لحسان الجودي (سوريا)، والتي تتمتع بالبساطة والفكرة الطريفة، وقصة (كاكر ولالا) لآلاء أبو لبّة (الأردن) والتي تتحدث عن فتاة تستيقظ فتجد نفسها داخل صندوق، وقصة (لالا بين النجمات) لآلاء تايه (فلسطين) والتي كُتبت بلغة بسيطة وقريبة من عالم الطفل، كما تأهلت قصة (صائد النجوم) لريمه بنفرج (تونس) التي تدور أحداثها في (كوكب الأحلام)، وقصة (غول المكتبة) لزكريا النابلسي (الأردن) التي قدمت بلغة مناسبة للطفل، وقصة (صديقي الغزال) لفادي شحود (سوريا) وهي ذات أحداث خيالية عن طفل يدخل إلى لوحته. ووفقًا للبيان، تتصف قصة (دمدوم صانعة الغيوم) التي وصلت إلى القائمة لروعة سنبل (سوريا) بالابتكار واللغة السلسة والنص البسيط الذي يشتمل على السجع، وتدور أحداثها حول طفلة مغرمة بالرسم وليس لها أصدقاء، أما قصة (المفاجأة السارة) لدلال العيد محمودي (الجزائر) فتتحدث عن التعاون بين الأصدقاء من أجل عمل الخير والبر، بينما تحاكي قصة (أين ذهبت أفكاري؟) لبراء الفار (الأردن) أفكار الطفل وحواراته الداخلية وخياله الخصب، وتحكي قصة (الهدهد الطبيب) لحسن عنيسي (لبنان) عن طائر استطاع بعلمه وحكمته أن ينقذ الحديقة ويعيد إليها الحياة. ويعلَن عن أسماء الفائزين بالمراتب الثلاث الأولى في 27 سبتمر الجاري، ويمنَح الفائز بالمرتبة الأولى (10) آلاف دينار أردني، والمرتبة الثانية (5) آلاف دينار، والمرتبة الثالثة (3) آلاف دينار.