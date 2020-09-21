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تكريم محمد جمعة في مركز أورام الفيوم

فن ومشاهير تبليغ
تكريم محمد جمعة في مركز أورام الفيوم
تكريم محمد جمعة في مركز أورام الفيوم

كرم الدكتور صلاح أبو طالب رئيس مجلس الإدارة، والدكتور مصطفى ثابت نائب رئيس مركز الأورام ورئيس التحرير التنفيذي لموقع دوت الخليج الفنان محمد جمعة، وذلك بعد زيارته لمركز أورام الفيوم منذ قليل وايضا بوجود الدكتورة دينا الحادقة المدير التنفيذي للمركز.

وتعهد محمد جمعة، خلال تواجده أنه سيكون سفيرا للمركز في كل المحافل وأشاد بالأجهزة ومجهةدات القائمين علي المركز.

من ناحية أخرى يذكر أن أخر أعمال "جمعة" كانت في شهر رمضان السابق 2020 بمشاركته في مسلسل " البرنس" بطولة محمد رمضان، نور، أحمد زاهر و روجينا ، من تأليف محمد سامى و من إخراج محمد سامى.

كما يعرض له مسرحية "علاء الدين"، وهى من بطولة أحمد عز "علاء الدين"، تارا عماد "ياسمين"، محمد ثروت "الجنى"، هشام إسماعيل "الوزير جعفر"، سامى مغاورى "السلطان"، إسلام ابراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون".

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 