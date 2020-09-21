بين خفة الدم والجمال.. إيمي سمير غانم تداعب جمهورها

غازلت الفنانة إيمي سمير غانم جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع إنستجرام. وظهر إيمي بالصورة بشكل طريف ومضحك مرتدية فستان أبيض وتحته بنطلون بيجامه ، ولم تعلق علي الصورة بشئ. وتباينت الكثير من التعليقات علي الصورة ومنها " دمك خفيف يا ايمي". يذكر أن إيمي سمير غانم تعرضت مؤخرًا لشائعات انفصالها عن حسن الرداد ، وتزوجت من حسن الرداد يوم الأثنين 5 نوفمبر عام 2016، وأحتفلوا بالزواج في مدينة الجونة وسط حضور كبير من الأهل والأصدقاء ونجوم الفن.

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