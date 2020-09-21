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أنا بعذوبتي فارح.. ياسمين الخطيب تنشر صورة من طفولتها

فن ومشاهير تبليغ
أنا بعذوبتي فارح.. ياسمين الخطيب تنشر صورة من طفولتها
أنا بعذوبتي فارح.. ياسمين الخطيب تنشر صورة من طفولتها
نشرت الإعلامية ياسمين الخطيب، صورة جديدة  عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت ياسمين الخطيب بصورة من طفولتها وعلقت قائلة: "امبارح.. وانا بعذوبتي فارح".

وحازت الصورة علي اعجاب الكثير من متابعيها وجاءت أبرز التعليقات كالاتي: "زي الصورة، مرسومة رسم، جميلة جدا".

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يُذكر أن ياسمين الخطيب قدمت مع الإعلامي تامر أمين برنامج «آخر النهار»، حيث انتهت مدة تعاقدها مؤخرًا.

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