وحازت المقطع على إعجاب الكثيرين وكان من أبرز تعليقاتهم "الأسطورة ، نمبر وان ، هتولعها".
اِقرأ أيضًا:
حققت أغنية "يا حبيبي" لـ محمد رمضان، وميتري جيمس، نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت حاجز الـ 13 مليون ونصف مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".
فيديو كليب أغنية "يا حبيبي" من إخراج حسام الحسيني، الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر من داخل دبابة.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.