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من داخل دبابة.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة

فن ومشاهير تبليغ
من داخل دبابة.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة
من داخل دبابة.. محمد رمضان يروج لأغنيته الجديدة
روج الفنان محمد رمضان للكليب القادم "يا حبيبي" الذي يقدمه مع النجم الفرنسي ميتر جيمس، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.
ونشر  محمد  رمضان مقطع فيديو من الكليب، معلقا عليه "الدبابة قريبا".

وحازت المقطع على إعجاب الكثيرين وكان من أبرز تعليقاتهم "الأسطورة ، نمبر وان ، هتولعها".

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حققت أغنية "يا حبيبي" لـ محمد رمضان، وميتري جيمس، نجاحا كبيرا جدًا حيث كسرت حاجز الـ 13 مليون ونصف مشاهدة بعد وقت قصير من طرحها عبر القناة الرسمية على موقع "اليوتيوب".

فيديو كليب أغنية "يا حبيبي" من إخراج حسام الحسيني، الذي سبق وتعاون مع محمد رمضان في عدد من الكليبات منها الملك، انساي وتيك توك.

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