بعد مصائب وحرائق لبنان.. نجوم الفن ينتفضون.. أجرأهم إليسا ونوال الزغبي

يعيش لبنان أسوأ فترة في تاريخه بسبب ما يقع من مصائب وكوارث، بدأت في في أواخر 2019 عندما اندلعت تظاهرات في جميع أنحاء البلاد تطالب بإقالة الحكومة، وكان سببها فرض ضرائب ورسوم على خدمة الواتس اب وكانت القشة التي قسمت ظهر البعير.

ولم يصمت نجوم لبنان وانضموا إلى الشعب اللبناني في التظاهرات وأعربوا عن غضبهم خاصة بعد انفجار مخزن مرفأ بيروت شهر أغسطس، واندلاع الحرائق فيها من جديد منذ أسابيع قليلة.

وتحولت صفحات هؤلاء النجوم عبر السوشيال الميديا لمنصات مليئة بحرية الرأي يعربون فيها عن غضبهم وسخطهم من الحكومة اللبنانية:

-إليسا :

وقالت إليسا من خلال تغريدتها: "كل التضامن مع كل الإعلاميين والسلطة الرابعة بوج محاولات القمع من كل المجرمين اللي بالسلطة و قل شو؟ما بدن نحكي عن ارتكاباتن."

وأضافت إليسا: "معقول اللي قوّص الناس حرّ واللي حكي عن الموضوع ينجرّ عالمحاكم؟ ".

راغب علامة:

نشر الفنان راغب علامة تعليقًا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يهاجم فيها السياسيون والحكومة اللبنانية بعد لقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالمسئولين اللبنانيين أمس بقصر الصنوبر في بيروت.

وعلق راغب قائلا: "‏قال لهم الرئيس المحترم ‎#ماكرون: ساعدوا شعبكم وناسكم والمساكين الذين انتخبوكم وسرقتوهم وإلّا فنحن سنعاقبكم.. زعامات بلا كرامة، لم تشفق يومًا على شعبها، زعامات لم تشبع يومًا من النهب والسرقة والظلم.. صارت قريبة.. ننتظر عقابهم لأنهم عاقبوا ملايين الناس على مدى ٤٠ عامًا".

اقرأ أيضا

-نجوى كرم :

هاجمت الفنانة نجوى كرم الحكومة اللبنانية من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وقالت نجوى كرم من خلال تغريدتها: "#أرضنا_مش_للبيع أوعى تبيع بيتك... بيصير عندك مفتاح وما في إلو باب.. #انفجار_مرفأ_بيروت #لبنان".

اقرأ أيضا

في السنوات العجاف نجوم دعموا بهاء سلطان.. أنغام: بوصيك على نفسك.. وأحمد سعد: مطربي المفضل

-نيكول سابا:

علقت الفنانة اللبنانية نيكول سابا على حريق مرفأ بيروت من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر.

وقالت سابا من خلال تغريدتها: "كل مسؤول صوت فرقاع ما بيتحمل يسمع كل واحد فيهن قد ال... شاطرين يمشولي بعشرين زلمة ومواكبات تحميهن".

وأضافت سابا من خلال تغريدتها: "ونازلين يلعبوا فينا من انفجارات ودمار دمرلونا حياتنا وحياة ولادنا ومرّضونا وعقّدونا..يلي ما شفنا فيهن نزل عالأرض ووقف حدّ الشعب بس جايي يومكن قريبًا".

-نوال الزغبي :

هاجمت النجمة الذهبية الفنانة اللبنانية نوال الزغبى المسؤولين بعد انفجار مرفأ بيروت، من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة "تويتر"

وقالت الزغبى من خلال تغريدتها :" اللي عم بيصير بلبنان متل مسرحية شاهد ما شافش حاجة #ما_عنا_دولة #لبنان "