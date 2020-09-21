وفاة الفنان الجزائري حمدي بناني متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا

حمدي بناني الفنان الجزائري الشهير تم الإعلان عن وفاته صباح اليوم الإثنين متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ77 عام، وقد تسبب رحيل الفنان الكبير في حزن عميق للوسط الفني الجزائري والعربي نظرا للقيمة الفنية للفنان الراحل.

وفاة الفنان الجزائري الشهير حمدي بناني

حمدي بناني نقل إلى مستشفى ابن سيناء بولاية عنابة في الجزائر خلال الأيام الماضية بعدما تم تأكيد إصابته بفيروس كورونا وقد تردد أن الفنان قد دخل إلى العناية المركزة منذ ما يقارب الـ10 أيام بعدما تدهورت حالته الصحية، على الرغم من عدم معاناته من أي أمراض مزمنة، حتى تم الإعلان عن وفاته صباح اليوم، ومن المقرر أن تشيع جنازة الفنان الراحل بعد عصر اليوم الاثنين في مقبرة سيدي عيسى بولاية عنابة بالجزائر.

النجوم ينعون الفنان الجزائري حمدي بناني

حمدي بناني نعاه العديد من النجوم فكتب سامي القاسمي الإعلامي تدوينة نعى فيها الفنان الراحل حيث أكد من خلالها على بقاء حمدي بناني في القلوب وأنه لن يُنسى فكتب: "وداعاً حمدي بناني.. ستبقى في قلوبنا.. الرحمة تغشاك"، الفنان الجزائري صالح أوقروت نعى كذلك الراحل فكتب عبر حسابه على "فيس بوك" رسالة قال فيها: "الفنان الجميل حمدي بناني في ذمة الله اللهم ارحمه واغفر له وأجعل مثواه الفردوس الأعلي تعازي الخاصة لذويه ومحبيه"، كما نعاه كذلك الفنان الجزائري احمد مداح، والعديد من الإعلاميين والمسئولين الجزائريين نظرا للشعبية الكبيرة التي يحظى به الفنان حمدي بناني.

معلومات عن الفنان الجزائري الراحل حمدي بناني

حمدي بناني أشتهر باسم "الملاك الأبيض" بسبب الكمان الأبيض الذي كان يعزف ويغني به على المسرح، بدأ حياته الفنية في سن 16، حيث قام باكتشافه الفنان الجزائري الكبير محمد الكورد، وقدم أول أغنية له بعنوان "يا باهي الجمال"، والتي كانت من أهم أسباب شهرته حيث حصل بسببها على أكثر من جائزة ثم استمر بنجاحه بعد ذلك بتقديمه مجموعة من الأغاني التي أحبها الشعب الجزائري منها أغنية "محبوبتي" و"يا عيون لحبارة"، و أغنية"جاني ما جاني"، اعتبر الراحل حمدي بناني من أبرز الفنانين الذين استطعوا أن يحافظوا ويقدموا موسيقى المألوف التي تعتبر من أبرز أنواع الموسيقى المنتشرة في المغرب العربي، وقد ساهم بناني في نشر هذا النوع الموسقي في العديد من المهرجانات والمحافل الدولية.