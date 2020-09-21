فيديو سعود بوشهري يكشف عن تشوه في وجهه منعه من الظهور الإعلامي: "فنانة حسدتني"

سعود بوشهري الفنان والإعلامي الكويتي كشف عن تفاصيل صادمة حيث أصيب بتشوهات في وجهه خلال الشهور الماضية، مما تسبب في غيابه عن المشاركة في أي أعمال درامية وكذلك ظهوره على وسائل التواصل الاجتماعي.

سعود بوشهري يتهم فنانة بحسده وتسببها في تشوهات وجهه

سعود بوشهري نشر فيديو على خاصية "الاستوري" عبر حسابه على "انستجرام" تحدث فيه عن السبب الذي منعه من المشاركة في أي أعمال درامية وكذلك الظهور الإعلامي خلال الشهور الماضية، حيث أوضح النجم الكويتي أنه تعرض لتشوهات في وجهه منعته من الظهور، وأكد أن ما حدث له نتيجة حسد فنانة لا يرغب في ذكر اسمها فقال: "البعض يتحدث معي ويخبرني أنه منذ فترة طويلة لم أظهر لا في أعمال درامية ولا برامج، وفي حال خرجت اتحدث عن طريق التسجيلات الصوتية فما السبب؟ يا جماعة ما حدث قبل رمضان الماضي أن فنانة تحدثت معي عن بشرة وجهي وأنها صافية ولا تحتاج لأي ميك أب فلم أكن أعتقد ان هذه نظرة حسد لكن ما حدث بعد أيام صدمني حيث بدأ وجهي يتغير وظهرت فيه علامات".

سعود بوشهري: "لدي أزمات وديون وأعاني من مشكلة في أعصاب الكتف"

سعود بوشهري أكد أن هناك من يعتقد أن النجوم يعيشون حياة مختلفة، بينما أشار إلى أنه يعاني من أزمات مثل الجميع، وأوضح أن ما تعرض له مؤخرا هو حسد وأن الحالة التي ظهر بها أفضل بمراحل من وضعه خلال الشهور الماضية فقال: "هذه الفنانة منذ أن قالت هذه الكلمات وأنا أعاني من قبل رمضان الماضي وبدأت علاج منذ 7 أشهر ، لكن هذه التشوهات بسيطة إذا ما تم مقارنتها بالحالة التي كانت عليها في بداية فترات العلاج" ويضيف بوشهري: "قد تعلمت درس من هذا أنني لن أحترم أي شخص يقول شيء ولا يقول ما شاء الله، والحسد موجود، نحن لدينا عائلات وأسر وليس معنى ظهورنا على وسائل التواصل الاحتماعي أننا نعيش حياة بها راحة فنحن نعاني من ديون وقروض وغيرها، ولدي مشكلة في أعصاب الكتف، لكن الحمدلله على كل حال".

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فترة العلاج المتبقية لسعود بوشهري

سعود بوشهري تحدث كذلك عن فترة علاجه وكم المدة المتبقية فأكد: "لا أزال في مرحلة العلاج والتي تحتاج إلى شهرين، ربنا يبعد عنكم شر الحسد، وكنت أرغب في الظهور حتى يرى البعض ما يحدث ويعرف سر غيابي"، وكان آخر عمل درامي ظهر فيه الفنان سعود بوشهري مسلسل "25 دقيقة" كما من المقرر ان يشارك في بطولة مسلسل "غرفة رقم 7" مع الفنانة شجون الهاجري.