4 تشابهات بين علاقة ياسمين عبد العزيز والعوضي وأنغام وأحمد إبراهيم..الزواج سرًا أولًا وفارق العمر حديث الجميع

أحمد العوضي وياسمين عبد العزيز منذ ارتباطهما وإعلان زواجهما تزامنًا مع شهر رمضان الماضي؛ وهما محط أنظار قطاع كبير من متابعيهما، خاصة مع كل ظهور لهما، سواء في لقاءات إعلامية أو حتى مع كل ظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بصور أو فيديوهات جديدة.

أحمد العوضي بعد استضافته مؤخرًا، في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، نجح بعدها في تصدر الترند بسبب تصريحاته التي كشف عنها لأول مرة عن علاقته بياسمين عبد العزيز وزواجه منها قبل الإعلان الرسمي عنه بعدة أشهر، إضافة إلى تحدثه عن الفارق العمري بينهما.

لقاء أحمد العوضي مع منى الشاذلي وتصريحاتها التي تلتها أيضًا على مواقع التواصل الاجتماعي، جعلت جمهور النجمين يرصدون عدة تشابهات بين علاقة العوضي وياسمين، وبين علاقة أنغام وزوجها السابق أحمد إبراهيم.

من علاقة زمالة إلى قصة حب

أحمد إبراهيم وأنغام بدأت علاقتهما بسبب تعاونهما المتكرر في تقديم العديد من الأغاني الشهيرة التي رسمت شهرة كل منهما منذ فترة طويلة، لكنهما اقتربا من بعضهما البعض أكثر في الفترة التي سبقت زواجهما والتي كانت تحضر فيها أنغام أغاني ألبومها "حالة خاصة جدًا" الذي طُرح بالتزامن مع إعلان زواجهما في بداية 2019.

الأمر نفسه حدث مع ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، فكانت بداية تعارفهما خلال التحضير لمسلسل "لآخر نفس" الذي عرض في شهر رمضان 2019، وكان هذا التعاون الأول بينهما عقب طلاق ياسمين بحوالي عام، وبالرغم من أو أول لقاء لهما اتسم بالشد والجذب بين الثنائي، إلا أن القصة تطورت وتحولت من زمالة فنية عادية إلى قصة حب.

الزواج سرًا أولًا!

ياسمين عبد العزيز وأنغام قررا الإعلان عن زواج كل منهما مؤخرًا بعد إخفائه عدة أشهر؛ وذلك بعد انتشار الأقاويل حول حياتهما العاطفية، حيث إن أنغام وأحمد إبراهيم بدأت تنتشر أنباء حول وجود قصة حب بينهما، إضافة إلى أنباء عن انفصاله عن زوجته ووالدة أبنائه، وحدوث شرخ في علاقة أنغام بصديقتها المقربة اصالة بسبب صلة قرابتها وقتها من زوجة إبراهيم، وهو ما جعل الطرفين يقرران الإعلان عن زواجهما بشكل رسمي بعد إخفائه لفترة، تزامنًا مع طرح ألبوم أنغام.

كذلك ياسمين عبد العزيز والعوضي، اللذان أثارا الجدل بظهورهما الرومانسي في عيد ميلادها في يناير 2020، وأصبحا في مرمى انتقادات الجمهور كونهما لم يعلنا عن ارتباطهما وقتها، وبالفعل قرر الثنائي إعلان زواجهما رسميًا في رمضان من العام نفسه، بعد تساؤلات الجمهور حول سبب إخفاء علاقتهما لفترة، وحالة الهجوم التي شنها أيضًا وائل عبد العزيز شقيق الفنانة المصرية، إلى أن أعلن العوضي مؤخرًا أنهما كانا متزوجين قبل هذه الفترة بعدة أشهر، وقبل حتى عيد ميلادها، لكنهما قررا إخفاء زواجهما حتى لا يتشتت الجمهور ويتأثر بحياتهما الخاصة على حساب أعمالهما الفنية.

كيف علق العوضي وإبراهيم على فارق العمر بين زوجتيهما؟

فارق العمر في زيجة أنغام الأخيرة وزيجة ياسمين عبد العزيز كانت محل اهتمام الجمهور المتابع لكل منهما، خاصة بسبب تعليق كل من زوجيهما على فكرة فارق العمر، فخلال زواج أنغام وأحمد إبراهيم، تسائل بعض من المتابعين عن فارق العمر الحقيقي بينهما، خاصة بعد تداول أنباء عن أن الفارق بينهما حوالي 14 عامًا، إلا أن إبراهيم قرر حسم الأمر وقتها وأكد في بث مباشر على حسابه، أن أنغام تكبره بـ11 عام فقط، وأنه لا يرى مشكلة في ذلك وأن التعليقات السلبية حول فارق السن لا تشغله ولا يلتفت لها.

نفس الأمر حدث مع الفنان أحمد العوضي الذي كشف في لقائه مع منى الشاذلي عن أن ياسمين عبد العزيز تكبره بـ6 سنوات فقط، وليس 10 أعوام كما تداول البعض، مشددا على أن هذا فرق لا يذكر ولا يؤثر على علاقتهما، وعاد وأكد بعدها في تدوينة على فيسبوك وقال: "الست دي تخصني أنك تقول أنها أكبر مني! ولا أصغر منى، فهي أكبر مني بـ6 سنين بس مش بعشرة زي ما بيكتبوا ويقولوا.. ولو كانت أكبر مني بعشرين سنة، أنا قابل.. اللي بيخبط في ياسمين يبقي بيخبط في أحمد، أهم حاجة عند الست الأمان، مش هتعرف تحمي الست اللي معاك، يبقى ما تستاهلهاش".

رد أحمد العوضي لاقى انتقادات من قبل البعض الذين رأوا أن تعليقه بمثابة إحراج لزوجته، بسبب حديثه عن فارق العمر بشكل استفز البعض، وهو ما جعله يقرر حذف المنشور بعد ساعات قليلة من نشره.

أزمات عائلية وكشف الأسرار الخاصة

لم تخل علاقة العوضي وياسمين عبد العزيز، وأنغام وأحمد دإبراهيم، من حدوث أزمات عائلية تسببت في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن أطراف الأزمة قرروا اللجوء إلى الجمهور لكشف أسرارهم الخاصة، فلم يمر سوى أشهر قليلة على زواج أنغام، وخرج ابنها الأكبر عمر وكتب تدوينة أعلن من خلالها خلافه مع والدته كما شن هجومًا حادا على زوج والدته وقتها، وفضح العديد من الأسرار التي كانت يجب أن تظل في إطار الأسرة فقط، إلى أن صالحت المطربة المصرية نجلها وانفصلت عن أحمد إبراهيم مؤخرًا.

كذلك نشبت أزمة بين ياسمين عبد العزيز وشقيقها وائل عبد العزيز، الذي فضح أسرار علاقة شقيقته بالعوضي، رغم عدم إعلان زواجهما وقتها، وقرر شن حالة هجوم حادة عليهما، وهو ما جعل العوضي يرد عليه أيضًا من خلال تدوينة على فيسبوك، إلى أن هدأت الأوضاع بعد إعلان الثنائي زواجهما الرسمي.

وبالرغم من انفصال أحمد إبراهيم وأنغام، إلا أن تفاصيل علاقتهما لازالت متشابهة مع علاقة ياسمين عبد العزيز وزوجها أحمد العوضي، خاصة مع كل ظهور لهما، وطريقة تفاعلهما برومانسية على مواقع التواصل الاجتماعي.