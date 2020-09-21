محمد رمضان يشوق جمهوره لأغنيته الجديدة "الدبابة"

شارك الفنان محمد رمضان جمهوره بفيديو جديد له عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. وظهر محمد رمضان بالفيديو داخل دبابة وشوق متابعيه لعمل غنائي وكتب : الدبابة قريباً. يشار أن محمد رمضان طرح مؤخرًا أغنية "يا حبيبي " مع جيمس العالم والتي حقق خلالها نجاحاً كبيراً. والجدير ذكره أن رمضان تألق في السباق الرمضاني بمسلسل "البرنس" والذي لاق استحسان الكثير من الجمهور ، وهو من بطولة أحمد راهر ، نجلاء بدر ، رحاب الجمل ، احمد داش ، أحمد زاهر وآخرين.

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