الليلة.. أسرار أشرف عبد الباقي على طاولة "صاحبة السعادة"

والمقرر يتحدث أشرف عبد الباقي، عن كواليس مسرحية "صباحية مباركة" الذي يقوم بأخراجها، كما يكشف عن اسرار حياته لأول مرة.
و كانت روجت الصفحة الرسمية لقناة “dmc”، للحلقة وطرحت البرومو التشويقي الخاص للحلقة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلقت عليه: “الفنان أشرف عبد الباقي ضيف صاحبة السعادة النهاردة (الإثنين) الساعة 11:00 مساءً فقط على dmc”.
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