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الليلة.. أسرار أشرف عبد الباقي على طاولة "صاحبة السعادة"

فن ومشاهير تبليغ
الليلة.. أسرار أشرف عبد الباقي على طاولة "صاحبة السعادة"
الليلة.. أسرار أشرف عبد الباقي على طاولة "صاحبة السعادة"
يحل اليوم الفنان أشرف عبد الباقي، ضيف على برنامج “صاحبة السعادة مع النجمة إسعاد يونس، وذلك في تمام الساعة 11 مساءا عبر شاشة دي ام سي.

والمقرر يتحدث أشرف عبد الباقي، عن كواليس مسرحية "صباحية مباركة" الذي يقوم بأخراجها، كما يكشف عن اسرار حياته لأول مرة.

و كانت روجت الصفحة الرسمية لقناة “dmc”، للحلقة وطرحت البرومو التشويقي الخاص للحلقة، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستجرام”، وعلقت عليه: “الفنان أشرف عبد الباقي ضيف صاحبة السعادة النهاردة (الإثنين) الساعة 11:00 مساءً فقط على dmc”.

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