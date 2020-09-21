تكريم محمد جمعة في مركز الأورام بالفيوم (صور)

وأشاد الفنان محمد جمعة، بالخدمة المقدمة بمركز الأورام بالفيوم، وذلك عقب تفقده العيادات الداخلية والخارجية، ووحدة العلاج الكيماوي، والتردد الحراري، والأشعة التشخيصية "الماموجرام" ووحدة العلاج الاشعاعي.
وأصبح الفنان محمد جمعة عقب هذه الزيارة سفيرا لمركز الأورام، وناشد الجميع بدعم هذا الصرح الطبي الكبير.
يذكر أن أخر أعمال "جمعة" كانت في شهر رمضان السابق 2020 بمشاركته في مسلسل " البرنس" بطولة محمد رمضان، نور، أحمد زاهر وروجينا، من تأليف محمد سامى ومن إخراج محمد سامى.
كما يعرض له مسرحية "علاء الدين"، وهى من بطولة أحمد عز "علاء الدين"، تارا عماد "ياسمين"، محمد ثروت "الجنى"، هشام إسماعيل "الوزير جعفر"، سامى مغاورى "السلطان"، إسلام ابراهيم "قفة"، محمد جمعة "فرعون".
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