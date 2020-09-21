لحقت الصيف.. حمدي المرغني ينشر صورة من داخل البحر.. شاهد

نشر حمدى المرغنى صورة من عطلته الصيفية عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور "انستجرام". وظهر حمدى المرغنى داخل البحر وكتب معلقا علي الصورة: الحمد لله لحقت الصيف. يذكر أن آخر أعمال حمدى المرغنى مسلسل "اتنين فى الصندوق" بطولة أوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار وعدد كبير من نجوم الفن. اقر أيضا: المسلسل بطولة صلاح عبد الله ومحمود البزاوي وأحمد عبدالله محمود وبيومي فؤاد، وحنان سليمان، ورحاب الجمل ونهى عابدين ويظهر عدد كبير من النجوم كضيوف شرف، وهو من تأليف لؤي السيد وإخراج محمد مصطفى. ويعد مسلسل اتنين في الصندوق البطولة المطلقة الأولى لنجمي مسرح مصر حمدي الميرغني ومحمد أسامة الشهير بأوس أوس، اللذين حققا شهرة واسعة خلال السنوات الماضية.

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