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ملخص 2020.. الجمهور يسخر من ساندي بسبب "بيض أومليت"

فن ومشاهير تبليغ
ملخص 2020.. الجمهور يسخر من ساندي بسبب "بيض أومليت"
ملخص 2020.. الجمهور يسخر من ساندي بسبب "بيض أومليت"
نشرت المطربة ساندى صورا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام تسخر فيه من عام 2020 الذى تسبب فى جلوس الكثير بمنزله بسبب

وظهرت ساندى فى الصور وهى تحضر وجبة "بيض أومليت" وعلقت قائلة: "ملخص 2020". 

وتلقت ساندي عديدا من التعليقات الساخرة من جانب متابعيها حيث قال أحد متابعيها: "يعني طول السنه في المطبخ عشان تعملي بيض اومليت". 

وقال آخر: "سبتي الغنا وبتعملي بيض" وعلق آخر قائلا: "اتاكل في الآخر ولا اترمى". 

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 