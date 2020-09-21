عايش في بحر نعم .. عمر كمال ينشر صورة جديدة عبر إنستجرام

وحازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي : المحترم ، نجم النجوم ، منور الدنيا .

وكشف المطرب الشعبي عمر كمال عن موقف رجولي للفنان تامر حسني بعد تدخله لإنقاذه من أزمة كبيرة في تونس.

وقال عمر كمال في تصريحات لـ" دوت الخليج" إن متعهد الحفل سحب جواز السفر مني وهددني بمنعي من مغادرة البلاد واستكمال باقي حفلاتي في تونس، وذلك بعد قيامه باقتحام المسرح أثناء غنائي مع صديقي حسن شاكوش رغم أنه لا يوجد خلافات بيننا إلا أن المتعهد تصرف بشكل غريب.

وأضاف عمر كمال: "تواصلت على الفور النجم مع تامر حسني والفنان إيهاب توفيق وتدخلا وقاما بحل الأزمة سريعا".

استضاف موقع "دوت الخليج" المطرب الشاب عمر كمال فى ندوة خاصة، تحدث خلالها عن آخر أعماله الفنية، كما تطرق لعلاقته بزملائه داخل الوسط.

وتطرق عمر كمال إلى بعض التفاصيل الخاصة بعلاقته مع نقابة المهن الموسيقية، والأزمة التى تعرض لها فى تونس.