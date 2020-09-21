بسبب نادي الزمالك.. زوج نشوى مصطفى يضعها فى موقف محرج بحفل زفافها | شاهد

كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن موقف محرج تعرضت له في حفل زفافها منذ 27 عاما حيث تأخر زوجها عليها مدة 3 ساعات كاملة بسبب مباراة لنادى الزمالك.

وقالت نشوى مصطفى خلال برنامج "بيت البلد" على قناة المحور، إن زوجى تأخر على فى الكوافير 3 ساعات كاملة وعندما حضر سألته عن سبب التأخير قال لى بسبب مباراة نادى الزمالك والحمد لله فاز.

وأضافت نشوى قائلة: "وجهت له سؤالا آخر، ماذا لو اتغلب؟، فرد قائلا: "مكنتش حضرت".

وتابعت: أننى لا أحبذ تشجيع كرة القدم ولكنى مجبرة على ذلك بسبب تشجيع زوجى وابنى لنادى الزمالك.