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بسبب نادي الزمالك.. زوج نشوى مصطفى يضعها فى موقف محرج بحفل زفافها | شاهد

فن ومشاهير تبليغ
بسبب نادي الزمالك.. زوج نشوى مصطفى يضعها فى موقف محرج بحفل زفافها | شاهد
بسبب نادي الزمالك.. زوج نشوى مصطفى يضعها فى موقف محرج بحفل زفافها | شاهد
كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن موقف محرج تعرضت له في حفل زفافها منذ 27 عاما حيث تأخر زوجها عليها مدة 3 ساعات كاملة بسبب مباراة لنادى الزمالك. 

وقالت نشوى مصطفى خلال برنامج "بيت البلد" على قناة المحور، إن زوجى تأخر على فى الكوافير 3 ساعات كاملة وعندما حضر سألته عن سبب التأخير قال لى بسبب مباراة نادى الزمالك والحمد لله فاز. 

وأضافت نشوى قائلة: "وجهت له سؤالا آخر، ماذا لو اتغلب؟، فرد قائلا: "مكنتش حضرت". 

وتابعت: أننى لا أحبذ تشجيع كرة القدم ولكنى مجبرة على ذلك بسبب تشجيع زوجى وابنى لنادى الزمالك.  

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