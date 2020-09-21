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نجم مسرح مصر: فؤاد المهندس مثلي الأعلى في الكوميديا

فن ومشاهير تبليغ
نجم مسرح مصر: فؤاد المهندس مثلي الأعلى في الكوميديا
نجم مسرح مصر: فؤاد المهندس مثلي الأعلى في الكوميديا

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أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان إبرام سمير، نجم مسرح مصر، إن الفنان الراحل فؤاد المهندس مثله الأعلى في الكوميديا، مشيرًا إلى أنه كان يتمنى أن يكون مهندسًا وليس فنانًا.

وأضاف "سمير"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الفنان القدير يحيى الفخراني من الممثلين الذي كان يتمنى الوقوف أمامه في عمل فني، مشيرًا إلى أن الزعيم عادل إمام يعتبر أنجح ممثل كوميديا حاليًا في مصر.

وأوضح الفنان إبرام سمير أن من أنجح الممثلين حاليًَا على مسرح مصر الفنان علي ربيع ومحمد المرغني ويسيران في نفس التراك، مشيرًا إلى أنه يتمنى عمل مشهد كوميديا للزعيم عادل إمام قام بتمثيله مع الراحل فؤاد المهندس في فيلم "أنا وهو وهي" بلد شهادات.

وأشار نجم مسرح مصر إلى أن أفضل كلمة قالها مشاهد وهو على مسرح مصر في أحد الأعمال "أنت رائع".

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معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 