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نجم مسرح مصر: دخولي الفن كان صدفة.. وأول إفيه سبب نجاحي

فن ومشاهير تبليغ
نجم مسرح مصر: دخولي الفن كان صدفة.. وأول إفيه سبب نجاحي
نجم مسرح مصر: دخولي الفن كان صدفة.. وأول إفيه سبب نجاحي

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أحمد جودة - القاهرة - قال الفنان إبرام سمير، نجم مسرح مصر، إنه كان ضمن فرقة الجامعة للتمثيل ولكنه كان يحضر البروفات مع زملائه بدون أي دور له لمدة شهرين متواصلين وتم تجربتي في أكثر من دور وفشلت وكنت مبسوط جدًا.

وأضاف "سمير"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه كان يجلس فى البروفات وهو سعيد، مشيرًا إلى أنه جاءه أحد المخرجين فى عمل مسرحي في الجامعة وأسند له دور عسكري في أحد الأعمال بفرقة الجامعة ونجحت جدًا فقام بإسناد لي دور آخر ونجحت أيضًا فيه.

وتابع: "بعد أول إفيه قولته والناس ضحكت أخذت الثقة جدًا فى نفسي وتم الانطلاق فى مسرح مصر"، مشيرًا إلى أن محمد الصغير مخرج أول عمل لمسرح مصر في أول سنة باسمه القديم "تياترو مصر" هو من اكتشفه من خلال عمل مسرحى قام بإخراجه في الجامعة.

وأشار إلى أن المخرج محمد الصغير قام بتكليف زميل لي بعمل موسيقى لأحد الأعمال وكنت معه وفؤجئت بالفنان أشرف عبد الباقي وعرضت عليه أحد الأعمال المسرحية وأعجب بها فأخذني معه في مسرح مصر في أول عمل مسرحي.

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معلومات الكاتب

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

 