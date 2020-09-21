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حمدي الميرغني يغازل جمهوره بصورة من وسط البحر

فن ومشاهير تبليغ
حمدي الميرغني يغازل جمهوره بصورة من وسط البحر
حمدي الميرغني يغازل جمهوره بصورة من وسط البحر

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حمدي الميرغني يغازل جمهوره بصورة من وسط البحر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يحرص الفنان حمدي الميرغني التفاعل مع محبيه من حين لآخر بنشر صور وفيديوهات من حياته اليومية والفنية.

حيث شارك حمدي الميرغني منذ قليل جمهوره بصورة له عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام.

وظهر حمدي بالصورة وسط البحر وعلق ممازحاً :" لحقت الصيف".

يذكر أن أخر أعمال حمدى الميرغنى، مسلسل "اتنين في الصندوق " من بطولته هو و وأوس أوس وصلاح عبد الله وبيومى فؤاد وانتصار ، من تأليف لؤى السيد وإخراج محمد مصطفي.

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