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اليوم حسين الجسمي في المملكة العربية السعودية

فن ومشاهير تبليغ
اليوم حسين الجسمي في المملكة العربية السعودية
اليوم حسين الجسمي في المملكة العربية السعودية

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم حسين الجسمي في المملكة العربية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستعد المطرب حسين الجسمي، اليوم، لإحياء حفلًا غنائي في المملكة العربية السعودية،بقيادة عازف الجيتار وحيد ممدوح، الذي يقدم ايضا حفلا غنائيا لنجم ماجد راشد.

و المقرر يقام حفل حسين الجسمي في مدينة ينبع التي تبعد 300 كم شمالًا عن مدينة جدة، وهو ضمن حفلات كروز بالبحر الأحمر من نتظيم “روتانا.

وسيقدم الجسمي باقة من أجمل أعماله الغنائية، كما من المقرر أن يغني أغنية "بالنبط العريض" الذي لاقت نجاحاً كبيراً في الشارع المصري من وقت طرحها.

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 