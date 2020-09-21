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إبرام سمير: جسدت بطولة فيلم ولم يحقق إيرادات في السينما

فن ومشاهير تبليغ
إبرام سمير: جسدت بطولة فيلم ولم يحقق إيرادات في السينما
إبرام سمير: جسدت بطولة فيلم ولم يحقق إيرادات في السينما
كشف الفنان إبرام سمير، نجم مسرح مصر، أنه تم إسناد دور في فيلم من بطولته مع مجموعة من الشباب، ولم يحقق أي إيرادات في السينما، معقبًا: "ولكني أحب هذه التجربة جدًا رغم أن الفيلم كان فى منافسة مع فيلم الجوكر في شهر أكتوبر العام الماضي".

وأضاف "سمير"، خلال لقائه مع الإعلامية منال سلامة، في برنامج "حلو الكلام"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مسرح مصر متوقف نهائيًا ولكن الفنان أشرف عبد الباقى مواصل المسرح بشكل عام ولن يتوقف ولكن بأشكال ثانية وتطورات أخرى.

وتابع: "مسرحية الفنان أشرف عبد الباقي الأخيرة "جريمة في المعادي" عمل فني متكامل ومسرحية ممتازة وتُعد مسرحية مختلفة عن مسرحيات مسرح مصر تمامًا لأنها تقدم فكرة لها مقدمة ووسط ونهاية وتُعد من المسرحيات المهمة جدًا في حياة الفنان أشرف عبد الباقي.

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 