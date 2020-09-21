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قبل بدء الحلقة الـ 13.. تعرف على تفاصيل الحلقة الـ 12 من "قوت القلوب"

فن ومشاهير تبليغ
قبل بدء الحلقة الـ 13.. تعرف على تفاصيل الحلقة الـ 12 من "قوت القلوب"
قبل بدء الحلقة الـ 13.. تعرف على تفاصيل الحلقة الـ 12 من "قوت القلوب"
تبدأ الحلقة الـ13 من الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب" بعد قليل وذلك على قناة "الحياة" في تمام الساعة الـ8:00 مساء.

ويسرد "دوت الخليج الفني" أبرز أحداث الحلقة الـ12:

تشاجر عاطف مع والدته وذلك لشعوره بعدم اهتمامها به، أو حبها له وتعرضت ابنة فراس سعيد لصدمة كبيرة في نهاية الحلقة وتصالح عاطف مع والدته في النهاية وجاء ذلك عقب تإدعاء قوت وهي ماجدة زكي أنها تؤمن بالشعوذة لتقع بأحد الأشخاص.

“قوت القلوب” بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبوعميرة، وإنتاج شركة سينرجى.

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 