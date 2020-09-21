تعرف على موعد عرض الحلقة الـ13 من الجزء الثاني لمسلسل "قوت القلوب"

انطلفت منذ أيام قليلة، أولى حلقت الجزء الثاني من مسلسل "قوت القلوب" ويرصد موقع "دوت الخليج الفني" موعد عرض الحلقة الـ 13 من المسلسل والقناة الناقلة له. ويتم عرض المسلسل على قناة "الحياة" من السبت إلى الأربعاء وذلك في تمام الساعة الـ9:00 مساء. مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، خالد زكى، رانيا فريد شوقى، سهر الصايغ، محمد أنور، إسلام جمال، كارولين خليل، هايدى رفعت، نورهان، عمرو صحصاح، فراس سعيد، نرمين ماهر، ديانا هاشم، أحمد حلاوة، سامى مغاورى، وتأليف محمد الحناوى وإخراج مجدى أبوعميرة، وإنتاج شركة سينرجى

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