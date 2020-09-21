آخره معايا صورة.. محمد رمضان يهين أحمد الفيشاوي والأخير يرد: مش هقبل اعتذارك.. فيديو

تواصل الخلاف بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوى بعد أن نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن أغنيته الجديدة "الدبابة" ويقول فيها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".

وتسبب الفيديو في غضب أحمد الفيشاوى الذى قرر الرد وذلك عبر برنامج et بالعربى فى تسجيل صوتى قائلا: "أنا في الاستوديو وأسجل أغنية (نمبر 2)، وتعليقي على اللي قاله محمد رمضان: "أنا مش هقبل اعتذارك".

واشتعلت نيران الحرب بين الفنان محمد رمضان وأحمد الفيشاوي وزوجته منذ أواخر العام الماضي وكان سبب إشعال فتيل الأزمة زوجة الفيشاوي بعد تعليقها المسيء لمحمد رمضان.

استفز أحمد الفيشاوي محمد رمضان على مدار الفترة الماضية بطريقة غير مباشرة والذي ترتب عليها سيل من الاستفزازات بين الفيشاوي ورمضان الذي لم يتهاون في الصمت عن حقه.