محمد جمعة يدعم مركز الأورام بالفيوم

قدم الفنان محمد جمعة الدعم لمركز الأورام بالفيوم عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام". ونشر محمد جمعة صورة له أثناء وجوده بمركز الأورام في الفيوم، وعلق على الصورة قائلا: "ادعم مركز أورام الفيوم". اقرأ أيضا : وحازت الصورة علي إعجاب الكثير من متابعيه وجاءت أبرز التعليقات كالاتي : " نورت الفيوم، الفنان المحترم، ربنا يكتر من أعمالك الخيرية ". كان محمد جمعة قد شارك في مسلسل "فى يوم وليلة" من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة سينرجي، وتدور أحداثه في 45 حلقة ويشارك فى بطولته آيتن عامر وولاء الشريف وصلاح عبد الله نضال الشافعي ومحمد مهران.

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