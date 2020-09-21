أخبار عاجلة
شخص ينتقم من طليقته بنشر فيديو لها على فيسبوك بوضع مخل -
فيديو رد مؤثر من جورج وسوف على شائعات وفاته:"خايف ماحدش يصدق لما أموت" -
النجوم ينعون الفنان المغربي عزيز سعد الله بعد وفاته عن عمر يناهز 70 عام -
منى زكي تعلق على إعلان تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي -
حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج الجدى الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج السرطان الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج العذراء الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج الدلو الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -

"أنا مش هقبل اعتذارك".. أول رد من أحمد الفيشاوي على محمد رمضان

فن ومشاهير تبليغ
"أنا مش هقبل اعتذارك".. أول رد من أحمد الفيشاوي على محمد رمضان
"أنا مش هقبل اعتذارك".. أول رد من أحمد الفيشاوي على محمد رمضان

علق الفنان أحمد الفيشاوى على برومو "الدبابة"للنجم محمد رمضان، الذى قال فيه "مع اعتذاري للفيشاوى آخره معايا صورة".

وخرج الفيشاوى عن صمته فى تصريحات إعلامية، ليرد على محمد رمضان، قائلاً"أنا تعليقى على الموضوع ده أنا بتكلم من الاستديو دلوقتى لتسجيل نمبر 2، وتعليقى دلوقتى أنا مش هقبل اعتذارك".

يذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي كان فيلم "الحارث، ويشارك في بطولته بجانب الفيشاوي كلا من ياسمين رئيس، علي الطيب، عمرو عبدالجليل، أسماء أبواليزيد، باسم سمرة، من تأليف محمد عبدالخالق وإخراج أحمد نادر.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر "أنا مش هقبل اعتذارك".. أول رد من أحمد الفيشاوي على محمد رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

 