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حسين الجسمي يشعل حماس الجمهور السعودي.. فيديو وصور

فن ومشاهير تبليغ
حسين الجسمي يشعل حماس الجمهور السعودي.. فيديو وصور
حسين الجسمي يشعل حماس الجمهور السعودي.. فيديو وصور
أشعل المطرب الإماراتي حسين الجسمى حماس الجمهور فى حفله الغنائى اليوم والذى أقيم ضمن فعاليات احتفالات اليوم الوطني السعودي 90. 

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام عددا من مقاطع الفيديو والصور الخاصة بالحفل والذى شهد حضور عدد كبير من الجمهور.

وكان طرح حسين الجسمى أغنية "بالبنط العريض" التى حققت أكثر من 100 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب. 

وهى من ألحان حسين الجسمى وكلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع توما. 

وأصبحت الأغنية تريند لدى الجمهور ضمن أغانيهم المفضلة خلال هذه الفترة وكذلك على مواقع التواصل الاجتماعى، وحازت أغنية "بالبنط العريض" للنجم حسين الجسمى على إعجاب الجميع، خاصة الفنانات، وظهر ذلك من خلال مقاطع الفيديو التى انتشرت لهم وهم مندمجون مع أنغامها ويرقصون على الأغنية.

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