بدءا من 27 سبتمبر.. أحمد فهمي يروج لمسلسل أسود فاتح

وعلق فهمى على الفيديو قائلا :" استنوني في دور #خالد في مسلسل #اسود_فاتح ابتداءً من ٢٧ سبتمبر علي #شاهد ". شارك الفنان احمد فهمى متابعيه ببرومو مسلسل "اسود فاتح " عبر حسابه الرسمى بموقع إنستجرام. مسلسل أسود فاتح بطولة هيفاء وهبى وروجينا وأحمد فهمى ومعتصم النهار ورانيا منصور وصبرى فواز وعمر السعيد وفراس سعيد وحسام الجندى وحنان سليمان ونانسى صلاح وناصر سيف ونبيل نور الدين. مسلسل "أسود فاتح" تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل والمقرر عرضه قريبا.

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