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راغب علامة يهاجم الحكومة اللبنانية: نطام فاسد بلا أخلاق

فن ومشاهير تبليغ
راغب علامة يهاجم الحكومة اللبنانية: نطام فاسد بلا أخلاق
راغب علامة يهاجم الحكومة اللبنانية: نطام فاسد بلا أخلاق
هاجم الفنان راغب علامة الحكومة اللبنانية من خلال حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى للتدوينات القصيرة تويتر. 

وقال علامة من خلال تغريدته :" نظام فاسد ، نظام مجنون ، نظام بلا أخلاق ، نظام منحرف ، نظام موبوء ، نظام ظالم ، نظام خائن ، نظام شحّاد ، نظام للتهجير ، نظام للسرقة والنهب".

وأضاف علامة من خلال تغريدته :" نظام ليس فيه أمل ولا مستقبل ولا عزّة ولا كرامة لإنسان ولا تقدُّم ولا وطنية ! هذا هو النظام اللبناني، هكذا أرادوه من يحكموه ! "

يذكر أن الفنان راغب علامة طرح أغنية جديدة بعنوان "أنتوا أملنا" للتوعية ضد فيروس ، والأغنية كلمات الشاعر نزار فرنسيس، وألحان جان ماري رياش، وإخراج سامي صعب.

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