داليا مبارك تفاجئ زوجها وتغني له في عيد ميلاده مع أصدقائهما..فيديو

داليا مبارك احتفلت بعيد ميلاد زوجها ألهيم ستاركس وسط مجموعة من أصدقائها الذين قدمت لهم الشكر على مشاركتها أفراحها بينما وجهت رسالة إلى زوجها بمناسبة عيد ميلاده الـ45.

داليا مبارك تهنئ زوجها بعيد ميلاده

داليا مبارك نشرت عبر حسابها على "انستجرام" صورة تجمعها بزوجها ألهيم ستاركس حيث احتفلت بعيد ميلاده الـ45 ووجهت له التهنئة بهذه المناسبة فكتبت: "عيد ميلاد سعيد ستاركس"، زوج الفنانة داليا مبارك أعاد كذلك نشر الصورة التي تجمعه مع زوجته عبر حسابه على "انستجرام" وشكرها على كل ما فعلته له وجميع الأمنيات التي شعر بها في عيد ميلاده، فكتب تعليقا على الصورة قال فيه : "شكرا لك على كل شيء وجميع أمنيات عيد الميلاد".

A post shared by (@daliamubarakofficial) on Sep 21, 2020 at 7:21am PDT

داليا مبارك تفاجئ زوجها في عيد ميلاده الـ45

داليا مبارك قد نشرت فيديو آخر عبر حسابها على "انستجرام" يجمعها مع مجموعة من أصدقائها حيث فاجأت زوجها بأحتفالها بعيد الميلاد وغنائها له، كما قدمت داليا مبارك الشكر لجميع أصدقائها وأسرتها الذين دائما يشاركونها في الأوقات السعيدة: "شكراً لكل الاهل والأصدقاء شكراً صديقي الصدوق عبدالله الجبر وفكتوريا اللي دائماً مشاريكنا بالافراح ويارب دوما"، وقدمت الفنانة حنان رضا التهنئة لداليا مبارك وزوحها بهذه المناسبة فكتبت: "ربنا يحفظكم يارب "، كما تفاعل على صورة وفيديو عيد الميلاد كل من الفنان بدر اللحيد، والفنانة أميرة محمد، ونداء شرارة.

A post shared by (@daliamubarakofficial) on Sep 21, 2020 at 7:18am PDT

داليا مبارك تشارك في احتفالات اليوم الوطني السعودي الـ90

داليا مبارك من المقرر أن تشارك في حفلات اليوم الوطني السعودي 90 مع الفنان عبادي الجوهر وقد نشرت داليا مبارك الصورة الدعائية للحفل عبد حسابها على "انستجرام" فكتبت: " احتفالاتنا بالسعودية بيومنا الوطني هالسنة بتكون غير تعالوا نحتفل سوا في وطنا الغالي في مدينة جدة بجانب الفنان الكبير الأستاذ عبادي الجوهر"، ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الأربعاء 23 سبتمبر الجاري.

" هاك هاك" دوت الخليج أحدث الأغاني التي أطلقتها الفنانة داليا مبارك خلال الفترة الماضية عبر قناتها الرسمية على "يوتيوب" وقد حققت الأغنية نجاحا كبيرا وبلغت عدد مشاهداتها أكثر من 12 مليون مشاهدة وهي من كلمات قصي عيسي، وألحان علي صابر، وتوزيع عثمان عبود، وقد أطلقت كذلك داليا مبارك في شهر مايو الماضي أغنية "كذا ممكن" التي شارك في الظهور فيه مجموعة كبيرة من النجوم وحققت الأغنية أكثر من 28 مليون مشاهدة، وهي من كلمات صمت، وألحان سلطان خليفه، وتوزيع عبادي الكبيسي.