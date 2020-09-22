وامتلأت الحلقة الـ13 من المسلسل بعدد كبير من الأحداث ويرصد "دوت الخليج الفني" أبرز هذه الأحداث:
تحدثت ابنة فراس سعيد، مع والدتها نورهان وأخرجت كل ما بداخلها لها، وتم القبض على خالد ابن قوت وهي الفنانة ماجدة زكي، وتم حبسه 4 أيام على زمة التحقيقات، وانهارت ماجدة زكي عقب ذلك.
مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر القبض على ابن ماجدة زكي.. تعرف على أبرز أحداث الحلقة الـ13 من "قوت القلوب" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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