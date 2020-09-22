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القبض على ابن ماجدة زكي.. تعرف على أبرز أحداث الحلقة الـ13 من "قوت القلوب"

فن ومشاهير تبليغ
القبض على ابن ماجدة زكي.. تعرف على أبرز أحداث الحلقة الـ13 من "قوت القلوب"
القبض على ابن ماجدة زكي.. تعرف على أبرز أحداث الحلقة الـ13 من "قوت القلوب"
بدأت الحلقة الـ13 من الجزء الثاني، لمسلسل "قوت القلوب" والذي يعرض على قناة "الحياة" في تمام الساعةالـ9:00 مساء.

وامتلأت الحلقة الـ13 من المسلسل بعدد كبير من الأحداث ويرصد "دوت الخليج الفني" أبرز هذه الأحداث:

تحدثت ابنة فراس سعيد، مع والدتها نورهان وأخرجت كل ما بداخلها لها، وتم القبض على خالد ابن قوت وهي الفنانة ماجدة زكي، وتم حبسه 4 أيام على زمة التحقيقات، وانهارت ماجدة زكي عقب ذلك.

مسلسل "قوت القلوب" بطولة ماجدة زكى، محمد أنور، خالد زكى، إسلام جمال، سهر الصايغ، رانيا فريد شوقي، عمرو صحصاح، مصطفى درويش، فراس سعيد، نورهان، ديانا هشام، سمر علام، إفرام محمد.

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معلومات الكاتب

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

 