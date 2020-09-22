هالة صدقي عن "وحيد حامد": آخر الرجال المحترمين من جيل المبدعين

حرصت الفنانة هالة صدقي، علي مشاركة صورة تجمعها بعدد من أصدقائها ومن أبرزهم الكاتب الكبير وحيد حامد، وحرصت علي الدعوات له بطولة العمر ووصفته ب"اخر الرجال المحترمين من جيل المبدعين".

ونشرت هالة، الصورة علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "، وعلقت عليها قائلة: "من أجمل الصور اللي في حياتي لأن فيها المبدع وحيد حامد ،مع اني عمري ما اشتغلت معاه بس حقيقي بحبه جدا ،وفِي مناسبه حلوه الاقيه اول واحد يهنيني.. ربنا يديه طوله العمر ، آخر الرجال المحترمين من جيل المبدعين".

يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي، مسلسل "ليه لأ" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار أجتماعي حول المرأة، وشارك في بطولته الفنان محمد الشرنوبي وأمينة خليل وشيرين عادل وبسنت شوقي ومريم الخشيت

