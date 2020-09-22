أخبار عاجلة
شخص ينتقم من طليقته بنشر فيديو لها على فيسبوك بوضع مخل -
فيديو رد مؤثر من جورج وسوف على شائعات وفاته:"خايف ماحدش يصدق لما أموت" -
النجوم ينعون الفنان المغربي عزيز سعد الله بعد وفاته عن عمر يناهز 70 عام -
منى زكي تعلق على إعلان تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي -
حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج الجدى الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج السرطان الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج العذراء الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج الدلو الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -

هالة صدقي عن "وحيد حامد": آخر الرجال المحترمين من جيل المبدعين

فن ومشاهير تبليغ
هالة صدقي عن "وحيد حامد": آخر الرجال المحترمين من جيل المبدعين
هالة صدقي عن "وحيد حامد": آخر الرجال المحترمين من جيل المبدعين
حرصت الفنانة هالة صدقي، علي مشاركة صورة تجمعها بعدد من أصدقائها ومن أبرزهم الكاتب الكبير وحيد حامد، وحرصت علي الدعوات له بطولة العمر ووصفته ب"اخر الرجال المحترمين من جيل المبدعين".

ونشرت هالة، الصورة علي حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك "، وعلقت عليها قائلة: "من أجمل الصور اللي في حياتي لأن فيها المبدع وحيد حامد ،مع اني عمري ما اشتغلت معاه بس حقيقي بحبه جدا ،وفِي مناسبه حلوه الاقيه اول واحد يهنيني.. ربنا يديه طوله العمر ، آخر الرجال المحترمين من جيل المبدعين".

يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي، مسلسل "ليه لأ" وينتمي لنوعية الأعمال الدرامية القصيرة ذات 15 حلقة، وتدور أحداثه في إطار أجتماعي حول المرأة، وشارك في بطولته الفنان محمد الشرنوبي وأمينة خليل وشيرين عادل وبسنت شوقي ومريم الخشيت

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هالة صدقي عن "وحيد حامد": آخر الرجال المحترمين من جيل المبدعين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع الفجر الفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 