أخبار عاجلة
شخص ينتقم من طليقته بنشر فيديو لها على فيسبوك بوضع مخل -
فيديو رد مؤثر من جورج وسوف على شائعات وفاته:"خايف ماحدش يصدق لما أموت" -
النجوم ينعون الفنان المغربي عزيز سعد الله بعد وفاته عن عمر يناهز 70 عام -
منى زكي تعلق على إعلان تكريمها في مهرجان القاهرة السينمائي -
حظك اليوم.. برج الحوت الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج الجدى الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج السرطان الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج العذراء الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج الحمل الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -
حظك اليوم.. برج الدلو الأربعاء 14 أكتوبر 2020 -

بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تتخطى الـ 131 مليون مشاهدة

فن ومشاهير تبليغ
بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تتخطى الـ 131 مليون مشاهدة
بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تتخطى الـ 131 مليون مشاهدة

وتقول كلمات الأغنية "حبيبي بالبُنط العريض .. غالي واقرب م الوريد .. حالتي تتشخص جُنون .. بيقولولي انا بيك مريض .. أتاري كُل ما احب فيك".

من كلمات الأغنية "بدمنك وبقيت مزاج .. أتلحق بقى دي ف إيديك .. ما انت في لُقاك العلاج .. آه لقيت الطبطبه .. واقوى لو ما انتش بعيد .. ضحكتك فيها كهربا .. بابقى زي واحد جديد".

يذكر أن أغنية "بالبنط العريض" كلمات: أيمن بهجت قمر، وألحان: حسين الجسمي، وتوزيع ومكساج وماستر: توما.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالبنط العريض لـ حسين الجسمي تتخطى الـ 131 مليون مشاهدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

معلومات الكاتب

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

 