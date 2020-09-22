نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماغي بو غصن تعرب عن انزعاجها من أوضاع لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن،​ عن انزعاجها بما يحدث من أحداث مؤسفة في لبنان، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". وعلقت عبر تغريدة بتويتر قائلة: "حروب سياسية.. حروب اقتصادية.. جرائم... حرايق.. فيضانات.. كورونا.. اهمال.. فساد.. تعبنا". على صعيد آخر عايدت ماغي بو غصن مؤخرا زميلتها الممثلة لورين قديح بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنها كتبت لها : لوري الحلوة المهضومة والمحبة عقبال المية سنة صحة وسعادة وتحققي كل شي بتتمني.. بحبك".

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