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ماغي بو غصن تعرب عن انزعاجها من أوضاع لبنان

فن ومشاهير تبليغ
ماغي بو غصن تعرب عن انزعاجها من أوضاع لبنان
ماغي بو غصن تعرب عن انزعاجها من أوضاع لبنان

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماغي بو غصن تعرب عن انزعاجها من أوضاع لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعربت الممثلة اللبنانية ​ماغي بو غصن،​ عن انزعاجها بما يحدث من أحداث مؤسفة في لبنان، وذلك عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر".

وعلقت عبر تغريدة بتويتر قائلة: "حروب سياسية.. حروب اقتصادية.. جرائم... حرايق.. فيضانات.. .. اهمال.. فساد.. تعبنا".

على صعيد آخر عايدت ماغي بو غصن مؤخرا زميلتها الممثلة لورين قديح بمناسبة عيد ميلادها وذلك عبر حسابها الخاص على احد مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أنها كتبت لها : لوري الحلوة المهضومة والمحبة عقبال المية سنة صحة وسعادة وتحققي كل شي بتتمني.. بحبك".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماغي بو غصن تعرب عن انزعاجها من أوضاع لبنان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

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معلومات الكاتب

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

 