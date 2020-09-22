كارول سماحة تفاجئ جمهورها وتشوقهم لأغنية جديدة

وكانت كارول سماحة قد هنّأت مؤخرا زميليها الفنانة اللبنانية هبة طوجي والموسيقي اللبناني إبراهيم معلوف على زواجهما الذي إحتفلا به مؤخرا في العاصمة الفرنسية باريس.
وكتبت سماحة عبر صفحتها الخاصة: "مبروك للفنانين الجميلين هبة طوجي وإبراهيم معلوف، أتمنى لكما سنين مليئة بالحب والفرح والنجاح".
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