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كريم أبوزيد يكشف سر ابتعاده عن الغناء 10 سنوات على راديو 9090

فن ومشاهير تبليغ
كريم أبوزيد يكشف سر ابتعاده عن الغناء 10 سنوات على راديو 9090
كريم أبوزيد يكشف سر ابتعاده عن الغناء 10 سنوات على راديو 9090

من السادسة إلى الثامنة من مساء اليوم الثلاثاء؛ يحل الفنان كريم أبوزيد، ضيفا على الإعلامية فاطمة مصطفى، فى برنامج "الراديو بيضحك" على أثير "9090".  

كريم يكشف سر غيابه وابتعاده عن الغناء لمدة 10 سنوات .. ورأيه فى أغانى المهرجانات والراب .. وكيف اختلف  سوق الغناء حاليا بسبب اليوتيوب وسيطرة السوشيال ميديا.

كما يكشف كريم أيضا عن خطته فى المرحلة المقبلة وأنه  سيركز على الغناء، ويقدم لجمهوره مايحبه... وسبب اختياره اسم "فكك من الناس" لالبومه الجديد، وأنه كان  يريد العودة بفكرة جديدة تتناسب مع مايحبه الشباب حاليا، ولم يقدّمه من قبل. 

ويتحدث أيضا عن اغنية "لون شعرك" وكيف كانت  مختلفة لكنها هادفة ولو كانت قد تم طرحها فى هذه الأيام وتحكم السوشيال ميديا .. كانت ستحقق ملايين المشاهدات ، وهذا مايريد  تحقيقه في البوم "فكك من الناس" .

ويتحدث أيضا عن  السوشيال ميديا،  ورايه فيها كونها من أكبر المشاكل التي تواجهه كفنان لأنها لا تعتمد على الموهبة كمعيار في الشهرة، و قد تشهر أشخاصا بلا موهبة، في حين أن الموهوبين لا يحظون بهذا النجاح.

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