أخبار الفن.. عمر كمال: حمو بيكا فضحنا في تونس.. أزمة قبلات سيرين عبد النور.. خناقة محمد رمضان وأحمد الفيشاوي

نشر موقع "دوت الخليج" الإخباري، العديد من الأخبار المهمة الخاصة بالفن، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها:

كشف مغنى المهرجانات عمر كمال عن بعض المواقف الكوميدية التى جمعت بينه وبين حمو بيكا وتفاصيل تعمد الأخير الحديث بطريقة غير منطقية وتسبب له بعض من السخرية عليه.

أثارت الفنانة سيرين عبد النور حالة من الجدل الواسع بسبب بعض مشاهدها فى مسلسل "دانتيل" والذي تخلله عدد من القبلات مع بطل العمل.

كشفت الفنانة نشوى مصطفى عن موقف محرج تعرضت له في حفل زفافها منذ 27 عاما حيث تأخر زوجها عليها مدة 3 ساعات كاملة بسبب مباراة لنادى الزمالك.

نشب خلاف حاد منذ ايام قليلة بين الفنان محمد رمضان والفنان أحمد الفيشاوى، خاصة بعد إعلان الأخير عن تسجيل أغنية بعنوان "نمبر 2"، وهو الأمر الذى سخر منه الأسطورة، ولم ينته الخلاف عن هذا الحل، بل استمر حتى أعلن رمضان عن أغنيته الجديدة "الدبابة"، والتى يوجه فيها رسالة قوية للفيشاوى.

تواصل الخلاف بين محمد رمضان وأحمد الفيشاوى بعد أن نشر مقطع فيديو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام يعلن فيه عن أغنيته الجديدة "الدبابة" ويقول فيها: "واخد قراري ولازم أكسب أي فورة، مع اعتذاري للفيشاوي آخره معايا صورة".