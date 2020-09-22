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محامي شقيق هيثم أحمد زكي يتهم ابن ممثلة شهيرة بالتزوير للحصول على سيارة الفنان الشاب الراحل

فن ومشاهير تبليغ
محامي شقيق هيثم أحمد زكي يتهم ابن ممثلة شهيرة بالتزوير للحصول على سيارة الفنان الشاب الراحل
محامي شقيق هيثم أحمد زكي يتهم ابن ممثلة شهيرة بالتزوير للحصول على سيارة الفنان الشاب الراحل

اتهم بلال عبد الغني محامي رامي بركات الأخ غير الشقيق للفنان الراحل هيثم أحمد زكي يتهم ابن الفنانة منى عبد الغني بالتزوير للحصول على سيارة الفنان الشاب الراحل.

وأكد بلال عبد الغني مستشار رامي بركات القانوني في تصريحات صحفية بأن هيثم، قبل وفاته قام بيبع سيارته لكريم ابن الفنانة منى عبد الغني، وأخذ منه سيارة ماركة "رانجل" وذلك ما اكتشفه أثناء رحلة البحث عن ممتلكات هيثم، ولكن كان هناك عدة علامات استفهام حول عملية البيه.

وكشف بأنه تحدث مع منى عبد الغني، حتى يعرف حقيقة الأمر، كما أشار إلى أن نجل الفنانة أخبره أنه اشترى تلك السيارة منه قبل وفاته، ولكن بثمن رخيص وهو 130 ألف جنيه، ولم يكن سدد المبلغ كامل فقط دفع مبلغًا صغيرًا منه، ودفع مبلغًا آخر للمحامي لسداد المبلغ المتبقي عليه.

لكن الغريب والمثير للجدل، أن كريم، قام ببيع السيارة إلى إحدى المعارض بمبلغ يصل إلى 230 ألف جنيه وهو سعرها الحقيقي.

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 