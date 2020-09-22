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إسعاد يونس تستعيد ذكريات مسلسل "السقوط في بئر سبع"

فن ومشاهير تبليغ
إسعاد يونس تستعيد ذكريات مسلسل "السقوط في بئر سبع"
إسعاد يونس تستعيد ذكريات مسلسل "السقوط في بئر سبع"
استعادت الفنان إسعاد يونس ذكريات مسلسل "السقوط في بئر سبع" الذي شاركت في بطولته في التسعينات.

وشاركت جمهورها صورة من كواليس المسلسل عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت إسعاد يونس  في الصورة برفقة حنان ترك ومحمد لطفي وآخرين ، وعلقت قائلو:" من كواليس مسلسل السقوط في بئر سبع".

علي صعيد آخر تصدرت الفنانة إسعاد يونس مؤخرًا تريند تويتر ، وذلك بعد تنمرها على إحدى الفلاحات التى كانت تعمل عند والدتها، الأمر الذى أدى إلى تعرض إسعاد يونس لسيل من الانتقادات وحملة قوية عليها هدفها الهجوم عليها ومقاطعة أعمالها وبرنامجها الشهير صاحبة السعادة.

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معلومات الكاتب

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

 